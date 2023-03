Gold-Moonswatch: «Ich kaufe die Uhr, egal – ob sie schön ist oder nicht»

Ein Student in der Schlange weiss bereits genau, was er mit der Gold-Moonswatch machen will: «Ich bin Student und habe kein Geld. Ehrlich gesagt bin ich also nur hier, damit ich die Uhr kaufen und wieder teuer verkaufen kann.» Dass die Uhr so begehrt sei, könne er nicht nachvollziehen: «Den Hype um die Uhr verstehe ich überhaupt nicht.»