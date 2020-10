«Mister Corona» zur zweiten Welle«Ich bin gegen drastische Massnahmen»

1 / 4 Daniel Koch sagt, die zweite Welle sei angebrochen und die Situation sei beunruhigend. Laut Koch ist es aber möglich, einen schnellen Ausweg zu finden. Foto: Keystone Als Delegierter des BAG stand Koch seit Februar in der Öffentlichkeit. Foto: Keystone Seit Ende Mai ist er pensioniert (hier im Bild mit Bundesrat Alain Berset). Foto: Keystone

Darum gehts Daniel Koch äussert sich in einem Interview zur zweiten Welle.

Der ehemalige «Mister Corona» spricht sich gegen drastische Massnahmen aus.

Die zweite Welle könne man bewältigen, man müsse aber die Bevölkerung «mitnehmen».

Der ehemalige «Mister Corona», Daniel Koch, hält es für möglich, einen «schnellen Ausweg» aus der zweiten Welle zu finden. In einem Interview mit «Watson» sagte der 65-Jährige, die zweite Welle habe die Schweiz nun erreicht. «Das ist natürlich beunruhigend.» In erster Linie brauche es nun Anstrengungen vonseiten der Behörden, aber es funktioniere nur, wenn man die Bevölkerung mitnehme.

Von einem Mini-Lockdown solle aber abgesehen werden. «Ganz persönlich bin ich dagegen, erneut drastische Massnahmen durchzusetzen. Massive Einschränkungen wie im März können zwar kurzfristig helfen. Längerfristig gesehen, ist aber völlig unklar, ob man in zwei Monaten wieder genau am gleichen Punkt ist», so Koch.

Hat der Bundesrat falsch reagiert, dass die Fallzahlen nun so rasant zugenommen haben? «Es ist falsch, jemandem die Schuld in die Schuhe zu schieben. In erster Linie braucht es Anstrengungen vonseiten der Behörden. Mit klarer Kommunikation folgen das Verständnis und die Solidarität der Bevölkerung», so der 65-Jährige. Die jetzige Situation könne man mit dieser im März vergleichen, insofern es immer noch das gleiche Virus sei. Aber ansonsten seien die Voraussetzungen ganz andere: «Wir wissen mehr und haben mehr technische Möglichkeiten.»

Besuche bei den Grosseltern und im Restaurant nicht verbieten

Ist es denn noch möglich, seine Grosseltern zu besuchen, oder sollten Altersheime abgeriegelt werden? «Man kann nicht auf ewig alles und alle Bedürfnisse der Bekämpfung des Virus unterordnen. Sonst richten wir gesellschaftlich zu viele irreversible Schäden an», so Koch. Auch bei den Altersheimen sollte man sich kreative Lösungen überlegen. So könnten sich Besucher zum Beispiel einem Schnelltest unterziehen.

Auch Besuche in Restaurants sollten weiterhin möglich sein, so der Pensionierte. «Ich bin ein grosser Verfechter von möglichst viel persönlicher Freiheit. Man sollte alle technischen Möglichkeiten ausschöpfen, statt Dinge zu verbieten, einfach weil es andere auch so machen.» Man müsse versuchen, neue Wege zu finden, um den Menschen wieder ein möglichst normales Leben zu ermöglichen.