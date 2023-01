Community: «Ich bin gegen Grossraumbüros – Menschen regen mich nur auf»

Auf den Homeoffice-Boom während Corona folgte die Rückkehr ins Gossraumbüro, was Menschen, die eher introvertiert sind, deutlich mehr Mühe bereitet.

Während der Corona-Pandemie galt die Homeoffice-Pflicht für viele Betriebe. Für den Grossteil der Arbeitnehmer hiess das: In den eigenen vier Wänden statt im Grossraumbüro arbeiten. Vor allem für introvertierte Personen ein Traum , aus dem sie jetzt Monate nach der Aufhebung der Homeoffice-Pflicht gerissen werden. Sie müssen zurück in die teils lauten und unübersichtlichen Grossraumbüros.

Experten und Expertinnen sagen, dass diese Situation teils extrem anstrengend sein kann. Die Mehrheit der Leserinnen und Leser der 20-Minuten-Community spricht sich in den Kommentaren gegen Grossraumbüros aus. Nur wenige verstehen den Trubel rund um das Homeoffice nicht.

«Grossraumbüros haben nur Nachteile»

Realistin40 schreibt über ihre Erfahrung in einem Grossraumbüro: «Ich hatte immer das Gefühl, von allen kontrolliert zu werden, jeder sieht einem auf den Bildschirm und hört deine Telefonate mit, jeder läuft an dir vorbei und sieht auf deinen Schreibtisch, jeder sieht, wann du aufs Klo gehst …» Sie habe es so schlimm gefunden, dass sie nach nur sechs Monaten gekündigt habe.