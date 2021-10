In einer Insta-Story – «Ich bin geimpft» – Nati-Star Xherdan Shaqiri wirbt für Corona-Impfung

So schon war der erste Treffer von Xherdan Shaqiri für Lyon.

In dieser bestätigt er, dass er geimpft ist.

Am Dienstagmorgen, nach dem Mega-Blackout von Facebook, Whatsapp und Instagram, meldet sich der Schweizer Nati-Star Xherdan Shaqiri auf Insta zu Wort. In einer Story postet er ein Foto von sich, das ihn mit verschränkten Armen und Lyon-Trikot zeigt. Das Bild versieht er mit den Worten: «Ich bin geimpft.» Der 29-Jährige erkrankte im letzten Jahr an Corona und fiel ein paar Tage aus.