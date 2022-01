Patrizia Kummer erzählt – «Ich bin gerne alleine» – Ungeimpfte Olympiasiegerin in Quarantäne

1 / 5 Patrizia Kummer macht in der Quarantäne viel Yoga. Patrizia Kummer Jeden Morgen macht sie Krafttraining. Patrizia Kummer Ihr Zimmer ist mehr als 25 Quadratmeter gross. Patrizia Kummer

Darum gehts Patrizia Kummer ist derzeit in einer 21-tägigen Quarantäne in Peking.

Der Grund: Die Snowboarderin ist nicht gegen Corona geimpft.

Im Gespräch mit 20 Minuten erzählt sie nun, wie es ihr geht.

Am 4. Februar beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking. Bereits in der letzten Woche reiste Snowboard-Olympiasiegerin Patrizia Kummer nach China, um sich dort in eine 21-tägige Quarantäne zu begeben. Denn die Goldmedaillen-Gewinnerin von 2014 in Sotschi ist ungeimpft und kann daher nur so überhaupt an den Winterspielen teilnehmen.

Nun, etwa eine Woche nach ihrer Ankunft im Quarantäne-Hotel spricht die 34-Jährige zu den Medien. Das Interesse ist riesig. Dutzende sind dabei – aus der Schweiz, Österreich und Deutschland. Kein Wunder, Kummer ist die einzige ungeimpfte Sportlerin, die sich die Mühe der Quarantäne macht, um an den Spielen starten zu dürfen. Etwas, was ihr egal ist. Sie wundert sich vielmehr, dass ihre Geschichte so interessiert. Kummer sagt: «Ich lache darüber ein wenig.»

Hotelkosten zahlt Kummer

Kummer wohnt in einem Quarantäne-Hotel, das etwa eine Stunde vom Flughafen in Peking entfernt ist. Die Kosten trägt sie selbst. Swiss-Ski zahlt keinen Anteil daran. Ihr Zimmer ist gross, über 25 Quadratmeter, wie sie erzählt. Die Snowboarderin hat umgestellt. Das Sofa steht neu am Kopfende des Bettes. «So habe ich zwei Lebensbereiche», erzählt sie. Der Goldmedaillen-Gewinnerin geht es gut. Sie lacht im Gespräch viel, ihre Augen blitzen vor Schalk.

Auch, als sie von ihrer mühsamen Reise nach China erzählt. «Ich musste mehrere PCR-Tests machen und Blutabnahmen. Zwei Wochen vor der Einreise musste ich in einem Gesundheitsformular täglich Sachen wie meine Temperatur angeben», so Kummer. Der Flug sei dann ganz speziell gewesen. «Es hatte mehr Crew-Mitglieder als Passagiere und ich wurde geweckt, weil man mir die Temperatur gemessen hat.» Ebenso habe sie während des Fluges die FFP2-Maske wechseln müssen.

Dass die 34-Jährige nun drei Wochen nicht auf einem Snowboard stehen kann, macht ihr keine Sorgen. Kummer, die eine Ausbildung im Bereich der Traditionellen Chinesischen Medizin macht, sagt: «Ich glaube an mich. Und ganz ehrlich: Wir sind mehr als unser Körper.» Kummer setzt auf Mentaltraining, sie stellt sich im Kopf vor, wie sie auf einem Snowboard den Berg hinunterrast. Auch ihr Entscheid, sich nicht impfen zu lassen, stärke sie, wie Kummer erklärt: «Es macht ja auch was mit einem, wenn man weiss, dass man sich selber treu blieb.»

«Ich schätzte meine Olympia-Chancen auf zehn Prozent»

Und das blieb die Schweizer Olympiasiegerin. Im letzten Frühling entschied sie sich gegen eine Corona-Impfung. Zu einem Zeitpunkt, als man noch nicht wusste, dass Ungeimpfte 21 Tage in Quarantäne müssen. Als das im Sommer bekannt wurde, setzte sich die 34-Jährige nochmals mit der Impfung auseinander. Doch schnell war ihr auch dann klar: Sie lässt sich nicht impfen – mit allen Konsequenzen. «Damals schätzte ich meine Olympia-Chancen auf zehn Prozent.» Zweifel kamen auf, sie fragte sich: Bringt es das alles? Dann schaffte sie aber die Olympia-Limite und irgendwann war für sie klar: Olympia, ich will dahin!

«Swiss-Ski glaubt an mich, das ist schön. In der heutigen Zeit ist es schwierig für Menschen, die nicht geimpft sind. Mir ist es egal, ob man geimpft ist oder nicht. Und so denkt Swiss-Ski auch. Auch im Team akzeptieren alle, dass ich nicht geimpft bin. Aber selbst wenn, wäre es mir absolut egal», so Kummer, die nicht per se gegen Impfungen ist. Gegen Corona liess sie sich aus persönlichen Gründen nicht impfen. Sie sei bisher mit Hygiene-Massnahmen und FFP2-Masken super gefahren, sei nie an Covid-19 erkrankt. «Impfung oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden.»

Kummer ist gerne alleine

Ihre Tage sehen immer gleich aus. Um halb sieben steht sie auf, dann macht sie auf einem Velo und mit Hanteln Ausdauer- und Krafttraining. Es folgt das Mittagessen, bevor sie sich am Nachmittag mit Mentaltraining und Yoga beschäftigt. Das Essen wird vom Hotelpersonal gebracht, das in Ganzkörper-Schutzanzügen gekleidet ist. «Ich sehe alle Menschen so», sagt Kummer, der es gut gehe. «Mental habe ich gar keine Probleme», so Kummer. «Ich mag es, Zeit mit mir alleine zu verbringen.» Wenn sie das sagt, nimmt man ihr das ab. Während andere wohl verzweifeln würden, sieht sie nichts Negatives an der Quarantäne.

Sie lacht über den vielen Knoblauch im Essen, darüber, dass sie extra Besteck mitgenommen hat. «Sonst würde ich nie mit dem Essen fertig werden.» Ob Kummer an Olympia eine Medaille holen wird? Man wird es sehen. Fakt ist: Noch wird Kummer zwei Wochen in Quarantäne verbringen. In einem Zimmer, das wenig grösser ist als 25 Quadratmeter.

