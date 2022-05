Allschwil BL: «Ich bin gespannt auf das Chaos von morgen»

Bei einer Baustelle in Allschwil war die Absperrung einer Baustelle so platziert, dass Fussgängerinnen und Fussgänger nicht mehr den Sensor fürs Lichtsignal bedienen konnten.

Das Bild von der ungünstig platzierten Baustellenabsperrung erschien am Montag in der Facebook-Gruppe «Du kommst aus Allschwil, wenn ...» und sorgte für Aufregung. «Ich bin gespannt auf das Chaos morgen», schrieb der Fotograf zum Bild. Tatsächlich war die Baustelle so abgesperrt, dass der Knopf von Menschenhand nicht mehr erreichbar war. Die Aufnahme wurde an der Binngerstrasse Ecke Gartenstrasse gemacht.