Verärgerte Notärztin«Ich bin hässig auf alle, die tun, als wäre nichts geschehen»

Sie sei wütend auf all jene, die an Corona zweifeln.

Der Dienstleiter müsse entscheiden, welche Fälle neben Corona warten könnten oder wo Patienten überhaupt noch Platz fänden, da teils Intensivstationen bereits überfüllt seien. Dazwischen habe sie «viele, viele» Konsultationen am Telefon. Zusammen mit der Sanität, den Notfallstationen, den Hausärzten und den Pflegenden in all den Institutionen gäben sie alles. «Es war heute herzberührend, zu sehen, mit welcher Hingabe viele ihre Arbeit taten, obschon viel Personal fehlt.»

«Ich mag langsam nicht mehr»

Nach der Arbeit beim Heimfahren mit dem Velo vom HB habe sie an alle gedacht, die an Corona zweifeln oder die aus irgendeinem Grund keine Masken tragen wollen: «Ich bin nach diesem Tag ehrlich gesagt hässig. Auf all jene, die dermassen keine Ahnung haben, oder haben wollen, was hier gerade abläuft – und sich verhalten, als wäre nichts geschehen.» Gleichzeitig arbeiteten sie am Limit ihrer Kräfte: «Ich mag langsam nicht mehr», schreibt die Ärztin.