Doktor Sex: Jana (33) ist in einen verheirateten Mann verliebt

Antwort von Doktor Sex

Liebe Jana



Mir scheint, dass du diesen Mann zur Leinwand machst, auf die du deine Hoffnungen projizierst. Damit dies gelingen kann, blendest du manche Aspekte vollständig aus – zum Beispiel, dass er Familie hat und seine Priorität von Anfang an klar war.



Denkst du denn ernsthaft, dass er eines Morgens aufwachen und so tiefe Gefühle für dich haben wird, dass er alles stehen und liegen lässt für dich? Gefühle, die grösser wären als die Angst vor den Konsequenzen seines Handelns, die zum Beispiel wären, dass er sich finanziell ruinieren würde.



Wie es weitergehen wird, scheint mir klar: In absehbarer Zeit – also, wenn er die Abwechslung mit dir ganz ausgekostet hat – wird er sich von dir distanzieren und wieder ganz im Hafen seiner Ehe vor Anker gehen. Und dann wird es ihm weitgehend egal sein, wie es dir damit geht.



Wichtig zu wissen für dich: Du bist dieser Entwicklung und seinem Handeln nicht völlig ausgeliefert. Der weitere Verlauf dieser Geschichte hängt nämlich wesentlich auch von dir ab. Dies bedingt jedoch, dass du dir deines Verhaltens ihm gegenüber bewusst wirst und erkennst, dass du dich in deiner Passivität von ihm abhängig und selbst zum Opfer machst.



Es ist an der Zeit, dein Unbehagen anzuschauen und wieder ganz die Verantwortung für dich zu übernehmen. Hole dir Unterstützung bei einer Person, die du gern magst und der du vertraust. Erzähle ihr deine Geschichte und wie du dich dabei fühlst. Und bitte sie, dir beizustehen und in der kommenden Zeit für dich da zu sein.



Danach gehst du zu diesem Mann und beendest diese Affäre. Auch wenn dies nicht ganz einfach und auch schmerzhaft sein wird, liegt vor dir ein Sommer voller Möglichkeiten, um einen Mann kennenzulernen, der frei ist.