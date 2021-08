Verfahren gegen Schwyzer Kantonsrat - «Ich bin in keinen Zwischenfall im Rotlicht-Milieu verwickelt»

Die Medienstelle der Zürcher Oberstaatsanwaltschaft bestätigt gegenüber dem «March Anzeiger», dass ein Strafverfahren geführt wird, bei dem es zu einer vorläufigen Festnahme und polizeilichen Zuführung des Beschuldigten an die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl gekommen ist.

«Wegen des laufenden Verfahrens kann ich nicht viel sagen», sagt Bernhard Diethelm (38) auf Anfrage von 20 Minuten. Er bestätigt aber, dass im Kanton Zürich ein Verfahren gegen ihn läuft. Dies geht laut Diethelm auf einen Vorfall Mitte Juni zurück: «Ich wurde an besagtem Mittwoch auf dem Weg zur Arbeit von der Kantonspolizei Schwyz abgefangen und zu einem Verhör zur Polizei gebracht.» Nach dem Mittag sei er wieder auf freiem Fuss gewesen.

Damit widerspricht Diethelm einem Artikel des « March Anzeigers », der den Fall ins Rollen brachte und schreibt, dass der SVP-Kantonsrat festgenommen worden sei. Die Medienstelle der Zürcher Oberstaatsanwaltschaft bestätigt gegenüber dem «March Anzeiger» aber, dass ein Strafverfahren geführt wird, bei dem es zu einer vorläufigen Festnahme und polizeilichen Zuführung des Beschuldigten an die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl gekommen ist.

Beim Verfahren soll es sich um eine private Angelegenheit handeln

Weiter soll sich laut dem «March Anzeiger» das Verfahren um einen Zwischenfall im Rotlicht-Milieu in Zürich drehen. Dies wird von Diethelm vehement verneint: «Ich bin in keinen Zwischenfall im Rotlicht-Milieu verwickelt. Dies wurde an den Haaren herbeigezogen.» Auf Nachfrage lässt sich der Kantonsrat entlocken, dass es sich um einen Streit gehandelt hat, der im Privatbereich stattgefunden hatte. Er geht davon aus, dass das Verfahren eingestellt wird oder ein Freispruch erfolgt, «weil ich unschuldig bin», wie er schriftlich mitteilte. «Der untersuchte Sachverhalt ist rein privater Natur.»