Zurich Pride Podcast - «Ich bin intergeschlechtlich»

Als ihre Mitschüler*innen in die Pubertät kamen, wurde Mirjams Situation nicht besser. (Symbolbild)

Als Kind wurde Mirjam im Inselspital Bern behandelt. Was dort gemacht wurde, entzieht sich ihrer Kenntnis. Einsicht in die Krankenakte hat sie nie erhalten. (Symbolbild)

Mirjam wurde an den Geschlechtsorganen operiert – ohne Wissen um ihre Intergeschlechtlichkeit. Heute engagiert sie sich öffentlich: Intergeschlechtliche Kinder sollen selbstbestimmt entscheiden können.

«Ich habe schon mein ganzes Leben lang gespürt, dass mein Körper anders ist. Zum ersten Mal deutlich gemerkt habe ich das nach dem Sport beim Duschen in der Schule», erzählt Mirjam aus Bern. Mirjam ist mit einem Mikropenis – oder, je nach Perspektive: einer grossen Klitoris – zur Welt gekommen. Als Baby ist sie im Inselspital Bern behandelt worden. Was dort gemacht wurde, entzieht sich ihrer Kenntnis: Einblick in die Krankenakte hat sie nie erhalten.