«Jung, wild & sexy»: «Ich bin jetzt frei» – Teilnehmer Edin outet sich in der ersten Folge

Für den Zürcher ist die Sendung besonders aufregend, denn bereits in der ersten Folge outet sich der Kindererzieher als homosexuell.

Im Interview mit 20 Minuten erzählt Edin, wie sein Outing bei seinem Vater ankam und wie er es all die Jahre vertuschen konnte.

Am Mittwoch geht es endlich los. «Jung, wild & sexy: Refilled» geht auf oneplus auf Sendung. Nach über zehn Jahren erlebt die Kultsendung ihr grosses Revival. In der Reality-Show treffen elf feierlustige Jugendliche aus allen Teilen der Schweiz aufeinander, um es auf der Partyinsel Zypern so richtig krachen zu lassen. Einer davon ist Edin. Für den 20-Jährigen ist die Teilnahme in der Sendung gleich doppelt so aufregend. «Die grösste Last, die von mir fällt, ist mein Outing», erzählt der Kleinkindererzieher im Interview mit 20 Minuten.

«Ich muss meinem Vater einfach Zeit geben»

Bereits in der ersten Folge outet sich Edin als homosexuell. Ein mutiger Schritt, denn von seiner Zuneigung zum gleichen Geschlecht wissen bisher nur die wenigsten in seinem Umfeld. Zu Beginn wollte er sich auch vor seinem Vater und seinem Bruder über das Reality-Format outen, änderte aber noch kurz vor der Promo-Tour seine Meinung und holte das bekennende Gespräch nach.

«Meinem Bruder habe ich das am Telefon erzählt. Er hat es komplett locker genommen und einfach abgewunken. Mein Vater hingegen ging damit weniger gut um. Ihm muss ich jetzt einfach Zeit geben, um es zu schlucken.» Edin vermutet, dass sein Vater den Verdacht hatte, es aber nicht wahrhaben wollte. «Er ist noch in dieser Phase, wo er es nicht akzeptieren will.» Dennoch lässt sich Edin davon nicht unterkriegen und sagt klar: «Ich bin jetzt frei. Er soll mit der Information nun anfangen, was er will. Ich bin jetzt an der Reihe, mein Leben zu leben, wie ich es will. Ich bin trotzdem immer noch derselbe Mensch.»

«Solange ich keinen Ring trage, geht es niemanden was an»

Auf die Frage hin, warum er sich nicht früher geoutet habe, erklärt Edin: «Es war nicht notwendig. Sie brauchen nicht zu wissen, mit wem ich ins Bett steige, solange ich keinen Ring am Finger trage.» Die Einzigen, die von ihm wussten, waren seine Mutter und seine engsten Freunde. Dem Thema konnte der 20-Jährige bisher aber gut aus dem Weg gehen, da er laut eigenen Angaben schon länger nicht mehr zu Hause lebt.

Seine Teilnahme bei «Jung, wild & sexy: Refilled» begründet der 20-Jährige damit, dass er schon immer einmal in einem solchen Trash-TV-Format teilnehmen wollte. Allerdings machte sich Edin Sorgen wegen seiner Sexualität. «Du sollst in einer solchen Sendung sein, wer du bist. Es kam der Zeitpunkt, wo ich fand, jetzt muss es raus.»

Tabuthema in Bosnien

Ein weiteres heikles Thema punkto Fernseh-Outing ist seine Herkunft. Edin stammt aus Bosnien. «Lange war alles ausser Heterosexualität in Bosnien ein Tabuthema. Was ich aber gehört habe, soll es unterdessen eine versteckte Pride gegeben haben. Aber es sind Welten im Vergleich zur Schweiz.» Wie Edin weiter erzählt, hat er keinen engen Kontakt zu seiner Familie in Bosnien. «Ich habe die meisten aus Instagram gelöscht. Mich interessiert ihre Meinung gar nicht.» An Familienfesten habe er sich bisher immer zusammengerissen, um nicht weiter aufzufallen. «Ich habe absichtlich nicht getrunken. Wenn doch, hätte ich mich verraten», berichtet er lachend.

Einen trinkenden und tanzenden Edin gibt es ab Mittwoch auf oneplus zu sehen. Im Reality-Format «Jung, wild & sexy: Refilled» gibt der Zürcher Einblick in einen wilden Partyurlaub mit zehn weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf Zypern.