Frage von Jessica an Doktor Sex

Ich (30) und mein Freund sind seit acht Jahren ein Paar. Ich liebe ihn über alles. Aber leider haben wir immer weniger Sex. Und wenn, dann nur, wenn ich mich dafür einsetze. Dies macht mir langsam Mühe. Ich möchte, dass er auch einmal die Initiative ergreift und zeigt, dass er Sex will. Vor ein paar Tagen habe ich ihm einen Link geschickt zu einer Porno-DVD und ihn gefragt, ob wir die bestellen sollen, um so wieder ein bisschen Fahrt in unser Sexleben zu bringen. Eine Antwort habe ich bis heute nicht erhalten. Ich bot ihm auch schon an, gemeinsam in einen Sexshop zu gehen, aber er hat darauf nur verlegen gelächelt und nichts gesagt. Ich bin jung und will Sex haben am liebsten jeden Tag und überall, also auch nicht nur Blümchensex im Bett. Habe nur ich einen solchen Mann, oder gibt es auch andere, die so sind? Und was soll ich machen?