Kein Clickbait: «Ich bin kein guter Mensch» – Youtuber Laserluca macht eine Therapie

Lucas «bisher wichtigstes Video»

Am vergangenen Wochenende hat Luca nun sein laut eigener Aussage wohl «wichtigstes Video» geteilt. Auch in der Schweiz bewegt sich das Video aktuell in den Top 10 der Youtube-Trends. In diesem macht er seine Fans darauf aufmerksam, dass er in der nächsten Zeit etwas kürzer treten und weniger Inhalte teilen wird als gewöhnlich. Mehrmals wöchentlich erscheinen seine Inhalte bisher auf seinem Youtube-Kanal, den er seit circa elf Jahren betreibt. Mittlerweile habe er fast 4000 Videos hochgeladen, so Luca in seinem aktuellen Video.