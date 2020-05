«Mr. Corona»

«Ich bin kein Held, nur ein ganz gewöhnlicher Schweizer»

Daniel Koch erklärte der Schweiz mit unbändiger Ruhe die Corona-Situation. Im Abschiedsinterview zu seiner Pensionierung sagt er, ob er jemals Nervosität verspürte.

Seine Person stand sinnbildlich für die Corona-Krise: Daniel Koch, Leiter Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit und Corona-Delegierter des Bundes. In unzähligen Pressekonferenzen erklärte er die aktuelle Virussituation, blieb auch bei harscher Kritik stets ruhig – und brachte auch in der Krise mit humorvollen Sprüchen die Schweiz zum Schmunzeln. Jetzt tritt Daniel Koch auf Ende Monat ab und geht in Pension. Im 20-Minuten-Interview zieht er Bilanz und sagt, ob er nun wieder sein Enkelkind hütet.