Österreichs Bundeskanzler : «Ich bin kein Idiot» – Nehammer verteidigt sein Treffen mit Putin

Österreichs Kanzler, Karl Nehammer, will am Montag den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Das sorgt auch für Kritik. Nehammer verteidigt seine Reise nach Moskau.

«Alles, was getan werden kann, um den vom Krieg betroffenen Menschen zu helfen, muss getan werden.» So begründete Nehammer am Sonntag seine Reise zu Wladimir Putin, den er am Montag um 15 Uhr treffen wird. Es sei wichtig, alle Parteien einzubinden. «Neben der Telefondiplomatie ist jetzt auch die persönliche Diplomatie gefordert.» Er wisse, dass ihm die Reise auch Kritik einbringen werde, etwa von den baltischen Staaten und Polen. Er habe aber die ukrainische Regierung und die EU-Spitze darüber informiert.



Informiert habe er auch den türkischen Präsidenten Erdogan, der gute Beziehungen zu Putin hat. Angesprochen auf Österreichs Neutralität sagte er: «Ich werde auch gegenüber Putin nicht moralisch neutral sein, werde auch Butscha ansprechen. Das ist ein Gebot der Stunde.» Nehammer war am Samstag mit Ukraine-Präsident Wolodimir Selenski in Kiew zusammengekommen und hatte auch die nahe gelegene Stadt Butscha besucht, wo nach dem Abzug russischer Truppen Hunderte Leichen gefunden worden waren. Der österreichische Kanzler drückte in der Ukraine seine Unterstützung für die Aufarbeitung dieser Verbrechen aus und kündigte weitere EU-Sanktionen gegen Russland an.