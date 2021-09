Ostschweizer Freibäder mit durchzogener Bilanz zum Sommer 2021

«Ich bin kein ‹Jammeri›, aber es war keine gute Saison. Es lag einzig und alleine am Wetter», meint Stefan Schlegel, Gastgeber beim Strandbad in Steckborn TG.

Schwach bis durchschnittlich

Auch im Strandbad in Steckborn TG war der Anfang der Saison schwierig. «Ich bin kein ‹Jammeri›, aber es war keine gute Saison. Es lag einzig und alleine am Wetter», meint Stefan Schlegel, Gastgeber des Strandbads Steckborn. Sobald es schön wurde, seien die Besucherzahlen normal gewesen. Im Vergleich zum Vorjahr haben man ungefähr ein Viertel weniger Besuchende verzeichnet. «Es ist einfach nun mal so», sagt Schlegel. Ein Highlight der Saison war, dass man keinen Badeunfall verzeichnen musste. «Das ist das Wichtigste», so Schlegel.

Bei den Bädern der Stadt St. Gallen gab es ebenfalls keinen Badeunfall. «Das ist alles andere als selbstverständlich», sagt Roland Hofer, Leiter der Badeanlagen der Stadt St. Gallen. Ansonsten sei die Badesaison durchzogen gewesen. «Das Wetter hat gar nicht mitgespielt und die Wassertemperaturen waren auch nicht wirklich attraktiv», so Hofer. An den schönen Tagen habe man umso mehr Gäste verzeichnen können.

In Rorschach SG spricht man im Gegensatz zu den anderen Bädern am Bodensee nicht von schwachen Sommermonaten. «Die effektiven Zahlen haben wir noch nicht, aber nach meinem Gefühl war es eine durchschnittliche Saison», sagt Christian Schmuki, Betriebsleiter des Strandbads in Rorschach. Das Wetter habe grösstenteils nicht mitgespielt, doch: «Es gab insgesamt genug schöne Tage.» Für Schülerinnen und Schüler war es keine gute Saison, da gerade in den Sommerferien das schlechte Wetter dominierte.