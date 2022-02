«Tinder Schwindler» Simon Leviev streitet Vorwürfe ab und sagt: «Ich bin kein Betrüger – ich bin ein Gentlemen»

Der 31-Jährige hat sich nun erstmals öffentlich zu den Anschuldigungen geäussert – und streitet alle Vorwürfe ab. In der CBS-News-Sendung «Inside Edition» sagte er: «Ich war nur ein alleinstehender Mann, der ein paar Frauen auf Tinder kennenlernen wollte. Ich bin kein Tinder-Betrüger.» Dazu, dass der Sachverhalt in der Netflix-Doku ganz anders dargestellt wird, meinte er bloss: «Die präsentieren die Geschichte als Dokumentation, aber in Wahrheit ist es ein komplett erfundener Film.» Weiter fügt er an: «Ich bin kein Monster und kein Fake. Die Leute kennen mich nicht – also können sie mich auch nicht beurteilen.»