Knatsch mit dem Vermieter  – «Ich bin Künstler und will nicht, dass mein Werk einfach entfernt wird»

In Herisau AR gibt es seit einigen Wochen Unstimmigkeiten zwischen einem Vermieter und dem Mieter Pippo Meisel. Letzterer ist selbständiger Künstler und nutzt das Mietobjekt als Kunstgalerie. Vor etwa einem halben Jahr hat er an die Aussenfassade seiner Galerie «Chez nous» ein kleines Gemälde gemalt. «Ich hatte spontan eine Idee für ein neues Kunstwerk und habe einfach losgemalt», sagt Meisel.

Wer die Fassade «verschönert», begeht Sachbeschädigung

Weiter sagt er, wer ohne Einwilligung der Eigentümerschaft eine Fassade «verschönert» beziehungsweise je nach Einschätzung eben «verschmiert», begehe eine Sachbeschädigung. Als Mieter oder Mieterin könne man aufgefordert werden, den ursprünglichen Zustand in der vom Vermieter gesetzten Frist wieder herzustellen. Erfolgt dies nicht, könne die Verwaltung dies selber in Auftrag geben und der Mieterschaft entsprechend in Rechnung stellen. «Falls es zu einer Kündigung kommt, kann sich die Mieterschaft zwar zur Wehr setzen, hat aber schlechte Karten», so Schwager.