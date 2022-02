Doku zum Red Bull Symphonic mit Loredana - «Ich bin Künstlerin und keine Rapperin mehr»

Kurz vor dem Auftritt hatte Loredana mit heftigem Lampenfieber zu kämpfen, wie du in diesem Trailer siehst. Red Bull TV

Darum gehts Am 25. November performte Loredana ihre Deutschrap-Hits im Luzerner KKL.

Die Musik kam dabei nicht ab Konserve, sondern live von einem kompletten Orchester.

Die nun erschienene Doku zeigt die Vorbereitungen zum grossen Konzertabend.

Ein paar Aussagen von Lori brachten uns zum Schmunzeln oder zumindest zum Staunen, weshalb wir sie dir keinesfalls vorenthalten wollen.

Ende November spielte Deutschrapperin Loredana zusammen mit einem 60-köpfigen Sinfonieorchester im Luzerner KKL, nun ist die zugehörige Dokumentation erschienen.

Während 50 Minuten gibts einen kleinen Blick hinter die Kulissen dieses ambitionierten Konzertabends, gespickt mit Aufnahmen der 26-Jährigen in ihrer alten Schule in Emmenbrücke (für die emotionale Note) sowie am Vierwaldstättersee und auf dem Luzerner Hausberg Pilatus, über den die Musikerin eine Minute nach Beginn sagt, dass sie «schon so lange nicht mehr hier oben» war, und 45 Sekunden später findet: «Ich bin so oft hier oben.» Ja, was denn jetzt, Lori? Ach, wer drei Millionen Instagram-Followerinnen und -Follower und zwei Millionen Spotify-Hörende unterhalten muss, hält sich eben nicht mit solchen Details auf.

Die ganze Doku zu ihrer Red-Bull-Symphonic-Sause gibts gleich hier zum Schauen:

Und hier unten präsentieren wir dir die drei spannendsten Loredana-Zitate daraus:

Über die Wirkung des Sounds

Bei den Proben mit Band und Orchester merkt die gebürtige Luzernerin, wie anders ihre Lieder im Vergleich zu den Studioaufnahmen klingen und sagt:

«Bei mir ist es ja so, dass der Beat sehr viel ne Rolle spielt. Aber wenn ichs jetzt noch in klassisch höre, habe ich so das erste Mal das Gefühl: Ich bin Musikerin, ich bin Künstlerin und keine Rapperin mehr.»

Interessant! Also wir dachten ja, dass Rap sowieso Kunst ist – Kendrick Lamar hat 2018 für sein Meisterwerk «Damn» sogar den Pulitzer-Preis verliehen bekommen. Wahrscheinlich meinte Loredana damit einfach, dass sich ihr Schaffen nun noch realer anfühlt, aber yeah, etwas unglücklich formuliert, was.

Über den Auftritt im KKL

Das KKL direkt am Bahnhof Luzern und am Vierwaldstättersee geniesst den Ruf als eine der schönsten Konzert-Locations der Schweiz. Dort aufzutreten ist folglich ein besonderes Ereignis, das weiss auch King Lori:

«Ich kenn KKL ja nur vom Besuch von der Schule her. Wir sind hingegangen und haben uns das angeguckt. Aber ich hab noch nie in meinem Leben damit gerechnet, dass ich da spielen werde. Ich hab mir das noch gar nicht vorgestellt oder so. Es ist für mich eine Riesenehre, da zu spielen.»

Hach, schön. Die Riesenehre muss so gross gewesen sein, dass Loredana kurzzeitig vergessen hat, dass sie vor knapp zwei Jahren in genau diesem Saal an den Swiss Music Awards aufgetreten ist und sogar als Best Breaking Act (heisst neu Best Crushing Newcomer) ausgezeichnet wurde. Ach, kann den Besten passieren.

Dieselbe Bühne, aber etwas weniger Orchester: Loredana an den Swiss Music Awards 2020 im Konzertsaal des Luzerner KKL. SRF/News-Scout

Über ihre Liveshows

Zu Aufnahmen von den Proben ist die Protagonistin aus dem Off zu hören:

«Ich hab sehr wenig Erfahrung, glaub ich auch, live, sehr, sehr wenig. Es ist ein bisschen aufregend für mich und ich brauch halt immer noch, glaub ich, viel Übung. Aber ich bin grad an so nem Punkt, wo ich halt übelst Bock habe.»

Später führt DJ Kidsofly aus: «Das Krasse ist halt, man muss bedenken, sie hat eine Tourshow nur gespielt und ein paar Auftritte im Fernsehen und online.» Ihr Debütalbum erschien im Herbst 2019 und im Frühling 2020 stand ihre erste Tour an, just als The Rona zur üblen Blutgrätsche ansetzte. Da Loredana in den letzten Jahren so präsent war, vergisst man gerne, dass sie noch kaum Chancen hatte, sich live zu beweisen – der Orchester-Gig im KKL war ihr erstes richtiges Schweizer Konzert überhaupt.

Für 2022 ist bislang ein Auftritt angekündigt: am 20. August als Headlinerin des San Hejmo Festival in Weeze bei Düsseldorf.

