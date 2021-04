Sie kündigen neue Krawalle an. Laut Social Media soll es bereits am Ostersonntag dazu kommen.

Es waren nur vereinzelt Jugendliche vor Ort. Einige von ihnen waren am Vorabend noch in Polizeigewahrsam.

Am Samstagabend blieb es in der St. Galler Innenstadt ruhig.

Am Samstagabend waren nur vereinzelt Jugendliche in der Innenstadt von St. Gallen unterwegs. Unter ihnen waren auch einige, die den Vorabend miterlebt haben. Im Gespräch mit 20 Minuten erklären sie, wie sie von der Polizei festgehalten, dann aber wieder freigelassen worden waren. Sie sind sich sicher, dass es bald wieder zu Ausschreitungen kommen wird.

Am Samstagabend blieb es auf dem Roten Platz ruhig.

Am Freitagabend war es zu heftigen Auseinandersetzungen in der St. Galler Innenstadt zwischen Gruppen von Jugendlichen und der Polizei gekommen. Hunderte junge Menschen hatten sich dort beim Roten Platz versammelt. Als die Polizei kurz vor 21 Uhr einschritt und einen Teilnehmer festnahm, flogen die ersten Gegenstände in Richtung der Beamten – darunter Molotow-Cocktails. Bis um Mitternacht lieferten sich kleinere Gruppen Scharmützel mit der Polizei.