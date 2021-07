Gleisarbeiten in Rorschach stören Anwohner bei der Nachtruhe

Nach zwei Jahren Dauerbaustelle haben die Anwohnenden genug und reklamieren in den sozialen Medien.

Nebst dem Umbau am Rorschacher Bahnhof wird auch ein Doppelspurausbau zwischen Goldach und Rorschach Stadt gebaut.

Eine nächtliche Baustelle beschäftigt Anwohnende in Rorschach SG. Seit rund zwei Jahren wird der Stadtbahnhof ausgebaut. Ein zweites Gleis soll von Goldach SG bis Rorschach-Stadt verlegt werden. «Ich glaube, ich erlebe ein Déjà-vu», schreibt eine Nutzerin auf Facebook, als sie am Abend erneut die Baustelle vor dem Haus entdeckt. «Man erlebt nicht alle Tage, wie eine zweite Bahnlinie entsteht. Dass es mit Lärm verbunden ist, verstehe ich. Aber wenn ich sehe, dass nachts zum wiederholten Male dieselbe Stelle aufgerissen wird, mache ich mir schon meine Gedanken», schreibt die Rorschacherin.

Sie ist nicht die Einzige, die sich an dieser Situation stört. «Nach zwei Jahren Dauerbaustelle und gestörter Nachtruhe ist man mit den Nerven einfach langsam am Limit», schreibt eine weitere Facebook-Nutzerin. Mit der Baustelle wird die Geduld der Anwohnenden strapaziert. Grundsätzlich verstehe man, wieso nachts gearbeitet werden muss. «In dieser Nacht hatte ich zusätzlich starke Kopfschmerzen und das Hämmern von der Strasse trug nicht zur Besserung bei», erklärt sich die Anwohnerin, die den Post verfasst hat, gegenüber 20 Minuten.

Für 40 Millionen Franken wird umgebaut

Gemäss den Verantwortlichen benötigt ein solch grosses Bauvorhaben dementsprechend viel Zeit. «Seit letztem Jahr ist das zweite Gleis fertig und wir konnten den Betrieb auf dieses Gleis umstellen, um das erste sanieren zu können», sagt Oberbauleiter Patrick Müller. Seit dem 21. Juni seien wieder beide Gleise in Betrieb. «Alles, was ging, haben wir tagsüber erledigt, doch um unsere Mitarbeitenden nicht zu gefährden und den Bahnbetrieb nicht weiter einschränken zu müssen, führen wir die Abschlussarbeiten nachts durch», ergänzt Müller. Die Bauarbeiten im Zusammenhang mit dem Doppelspurausbau seien aber bald fertig, per Ende August, versichert er.