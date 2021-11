Dominik Waser – «Ich bin mit einer Frau und zwei Männern in einer Beziehung»

Herr Waser*, es ist Sonntag und Sie haben die Nacht durchgearbeitet. Leidet die Arbeit manchmal unter Ihren Beziehungen? Nein, ich habe heute nicht bis um sechs Uhr morgens gearbeitet, weil mich meine Beziehungen unter der Woche vom Arbeiten abhalten. Mein Wahlkampf für den Stadtrat ist sehr zeitaufwändig und im Moment meine Hauptbeschäftigung. Um über die Runden zu kommen, arbeite ich in einem Restaurant. Gerade hatten wir ein Bankett. Da kann eine Schicht bis in die frühen Morgenstunden dauern.

Waren Ihre Partnerin oder Ihre Partner schon einmal eifersüchtig aufeinander? Wenn man die Beziehung von Anfang an als polyamor oder offen miteinander definiert, ist es in Ordnung für alle, noch andere Partnerinnen und Partner zu haben.

Angenommen, Sie treffen jemanden, in den Sie sich Hals über Kopf verlieben. Würden Sie monogam?

Polyamor zu leben, stimmt für mich im Moment. Ich kann nicht sagen, was in zehn Jahren ist. In dieser Frage sehe ich aber eine Form von Diskriminierung, eine Art Queer-Phobie. Damit wird einmal mehr klar, dass die Gesellschaft die Monogamie als die einzig richtige Beziehungsform bewertet. Leute in einer klassischen Beziehung würde man auch nicht fragen, ob sie ein anderes Beziehungsmodell wählten, verliebten sie sich neu.