Zwei Jahre nach den ersten Übergriffen versuchte Marcel, sich seiner Mutter anzuvertrauen. «Er sagte etwas über Hans’ Verhalten, das deutlich in eine sexuelle Richtung ging», so Sandra. «Und ich habe es überhört, verdrängt! Ich habe in diesem Moment komplett versagt!» Anstatt mit ihrem Sohn darüber zu sprechen, besuchte sie mit einer Freundin die Mai-Andacht in der Kirche. «Und Marcel ging wieder zu Hans.»

Zehn Jahre vergingen. Jahre, in denen Hans in anderen Ländern weitere Kinder sexuell misshandelte. Schliesslich wurde er in flagranti erwischt und angeklagt. Dabei kamen auch die Übergriffe an Marcel ans Tageslicht, und Sandra erhielt Einblick in die Polizeiakten. Sie versank in Selbstvorwürfen. «Ich war sehr traurig über die verlorene Kindheit meines Sohnes», sagt Sandra. Heftige Schuldgefühle nagten an ihr. «Ich befürchtete, als Mutter versagt zu haben, und ich hatte immer wieder Angst, dass mein Sohn sich etwas antun könnte.»