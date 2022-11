Eduard Bolsonaro reiste nach Katar «um USB-Sticks abzugeben»

In den sozialen Medien tauchte später ein Video auf, in denen der brasilianische Abgeordnete erklärt, er hätte USB-Sticks mit Material über die aktuelle Situation in Brasilien abgegeben und «internationale Kommunikation» betrieben.

Am Montag spielte die Schweizer Nationalmannschaft ihr zweites WM-Spiel in Katar gegen Brasilien. Fernsehkameras der Fifa filmten dabei auch den brasilianischen Staatsabgeordneten Eduardo Bolsonaro. Weil er für die Reise von Verbündeten kritisiert wurde, erklärte er sich im Anschluss in einem Video, das zurzeit in verschiedenen sozialen Netzwerken kursiert. Er sagte darin, er sei nach Katar gereist, «um USB-Sticks über die Situation in Brasilien» abzuliefern und «internationale Kommunikation» zu betreiben.