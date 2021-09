Brian meldet sich aus dem Gefängnis - «Ich bin nicht ‹Carlos› und die Leute sollen das begreifen»

«Meine Dusche wird von aussen gesteuert, wie lange sie kalt oder warm ist», schreibt Brian in einem Brief.

20 Minuten durfte einige Fragen an Brian richten.

Brian will sich ein neues Gesicht geben – weg vom ewigen Gewalttäter «Carlos» hin zum Menschen mit Bedürfnissen und Zukunftswünschen. Teil davon ist die Veröffentlichung von Briefen auf einem Instagram-Kanal. Mittlerweile hat der 25-Jährige über 4500 Abonnenten. 20 Minuten durfte einige Fragen direkt an Brian richten, der seit über drei Jahren in Isolationshaft sitzt. Die Antworten wurden vom Kollektiv #BigDreams übermittelt, das sich für den jungen Häftling einsetzt. Es besteht aus einer Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten, Expertinnen und Experten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Künstlerinnen und Künstlern.