«Es war eine Zumutung», sagt 20 Minuten-Leser M.E.*. Am späten Samstagabend musste er mit seiner Familie nach einem mehrstündigen Flug aus den Kanaren anderthalb Stunden zubringen, bis er endlich die Gepäckausgabe des Basler Euro-Airports (EAP) erreichte. Denn: «Hunderte von Leuten sind für die Passkontrolle angestanden und gerade mal eine Person hat die Ausweise kontrolliert.»

Der Familienvater hält es für fragwürdig, dass so wenige Kapazitäten aufgeboten werden, während die Passagiere von mehreren Flügen gleichzeitig einreisen wollen. «Als wir endlich das Kabäuschen in Sichtweite hatten, sahen wir, wie sich eine zweite Person anschickt, die Ausweise der Reisenden zu kontrollieren», sagt er. Aber das habe die Reisenden nicht beruhigen können: «Einige riefen: Skandal! Die Grenzwächter bekamen sicher einiges zu hören.»

Chronisch unterbesetzt

Die Kontrolle an sich hält er für absolut unnötig: «Unser Flug ist ja von Spanien her gekommen, also aus einem Schengen-Land. Man müsste für diese Reise nicht mal einen Pass mit sich führen», sagt er. Und dass eine einzige Person die Ausweise von hunderten Passagieren kontrollieren müsse, sei fragwürdig. «Was ist, wenn hier Vollbetrieb ist?», fragt er. «Ich weiss nicht, ob die hätten damit umgehen können, wenn bei irgendjemandem etwas nicht gestimmt hätte.»

Die Passkontrolle am Basler Euro-Airport ist chronisch unterbesetzt. Wie 20 Minuten berichtete, wirkten sich die langen Wartezeiten in der Vergangenheit bereits negativ auf die Internet-Bewertungen des EAPs aus. Der Flughafen bestätigt, dass es auch am Abend des 2. Januars 2021 mal wieder zu aussergewöhnlich langen Wartezeiten bei der Einreise gekommen ist. Wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilt, kamen «die betroffenen Passagiere von fünf Flügen, die alle gleichzeitig ankamen.» An diesem Wochenende seien die meisten Rückflüge der aktuellen Ferienzeit erfolgt und die Flugzeuge seien gut gebucht gewesen.