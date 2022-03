Russischer Shop-Besitzer – «Ich bin nicht Putin, ich verkaufe Lebensmittel»

Der gebürtige Belarusse Alexander von Känel führt seit 20 Jahren im bernischen Ittigen seinen «Russian Shop», in welchem er online russische Waren vertreibt. Auch jetzt während des Krieges. Dafür erhält er derzeit viel Gegenwind. 20 Minuten

Darum gehts «Von einem Tag auf den anderen erhielt ich keine Bestellungen mehr», sagt Alexander von Känel, Besitzer eines russischen Online-Shops.

Ukrainische Kunden kaufen beim Weissrussen seit dem Ausbruch des Kriegs fast nichts mehr.

Die meisten Leute könnten zwischen Politik und Geschäft nicht unterscheiden, sagt er.

Die Folgen des Ukraine-Kriegs reichen bis in einen unauffälligen Wohnblock im bernischen Ittigen. Nachdenklich steht Alexander von Känel in einem Zimmer seiner Mietwohnung. Seit dem Ausbruch des Kriegs sitzt der 46-Jährige auf einem Grossteil seiner Waren. «Von einem Tag auf den anderen erhielt ich keine Bestellungen mehr.»

Die Regale sind gefüllt mit unzähligen russischen und ukrainischen Lebensmitteln: von Borscht über Sonnenblumenkerne bis zu Kiewer Torten. Auf den obersten Etagen stehen Babuschkas und russische Fellmützen. Die andere Seite des Zimmers ähnelt einer Bibliothek. Darin stehen sowohl russische als auch ukrainische Bilderbücher, Krimis und Klassiker.

Boykott von ukrainischen Kunden

Mehr als die Hälfte seiner Kunden seien Schweizer mit ukrainischen Wurzeln gewesen, sagt der Berner, der ursprünglich aus Weissrussland stammt und den Nachnamen seiner Schweizer Ehefrau angenommen hat. «Seit der Krieg ausgebrochen ist, kaufen sie bei mir fast nichts mehr.» Vor dem Krieg habe er täglich fünf bis zehn Pakete mit Produkten verschickt. «Jetzt sind es noch ein bis zwei Pakete.»

Die meisten Bestellungen kämen von Schweiz-Russen und neuerdings von Schweizern, so von Känel. «Ich bin sehr stolz auf die Schweizer. Sie bestellen bei mir nur, um mich zu unterstützen.» Für einen Moment kehrt sein warmes Lächeln zurück.

Er solle Shop umbenennen

Den Unmut gegenüber Russland spürt von Känel nicht nur im Einbruch seines Geschäfts. Kopfschüttelnd zeigt er ein ausgedrucktes E-Mail. Die Absenderin bezeichnet Russland darin als «etwas Abscheuliches und Schreckliches». Sie fordert ihn auf, gewissenhaft zu sein und auf den Verkauf typisch russischer Produkte zu verzichten.

In den Bewertungen im Internet fällt sein Shop bei den Kunden neuerdings durch. «Leute geben mir absichtlich nur noch einen Stern und beschimpfen meinen Shop in den Kommentaren.» Einige Ukrainerinnen und Ukrainer hätten ihn auch unter Druck gesetzt. «Sie sagten, dass sie in meinem Shop wieder einkaufen, wenn ich diesen zu Ukrainian Shop umbenenne.»

«Ich fühle mich wie in einem Sandwich»

Trotz aller Kritik und des Drucks zweifelt von Känel keinen Moment an seinem Shop. Die meisten Leute könnten zwischen Politik und Geschäft nicht unterscheiden. «Ich bin nicht Putin, ich verkaufe Lebensmittel», sagt er überzeugt. Selbstverständlich kippe er auch weder die Vodka-Flasche in Form einer Kalaschnikow, die Gürtel mit den goldenen Sowjetsternen noch die gigantische sowjetische Flagge aus dem Sortiment. «Die Polizei empfahl mir, diese zu entfernen», fügt er trocken an. Doch die Kalaschnikow sei bloss ein Spielzeug und die restlichen Produkte gehörten zur Geschichte Russlands.