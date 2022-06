Red Flags: «Ich bin nicht so eine» und «Du bist die Einzige für mich» – oder doch nicht?

Wir haben bei unserer Community nachgefragt, wie sie zu dem Thema «Red Flags» steht und was ihre No-gos sind. Hier siehst du die Antworten.

Er oder sie darf so und so nicht sein. Wenn er zu eifersüchtig oder sie zu laut ist, geht das gar nicht – finden viele und bezeichnen diese Charakterzüge mit «Red Flag», also der roten Flagge, einem deutlichen Warnzeichen. Besonders auf Social Media wird das Emoji benutzt, um auf vermeintlich toxisches Verhalten oder schlechte Eigenschaften aufmerksam zu machen.