Sneakerness Bern: «Ich bin noch in der Lehre und kann mir diese Schuhe nicht leisten»

Anstatt in Zürich fand die Sneakerness am Sonntag ausnahmsweise im Berner Wankdorf statt. In Kollaboration mit YB präsentierte Sneakerness eine neue Kleiderkollektion. Das Highlight: Der heiss begehrte YB-Sneaker , den es nur elf Mal gibt – genau so viele wie YB-Spieler auf dem Feld stehen. Die Schuhe kosten 1898 Franken. Auch der Preis ist eine Hommage an den Fussballclub, denn im Jahr 1898 wurde der BSC Young Boys gegründet.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher sind in der Champions Lounge, um sich Jordans, Yeezys und Co. zu kaufen. Besonders der YB-Sneaker wird bestaunt. Kaufen will ihn jedoch kaum jemand. Aaron (16), der am Event teilnimmt, interessiert sich besonders für Schuhe. Er sagt: «Ich würde die YB-Sneaker kaufen, wenn ich könnte. Momentan bin ich aber noch in der Lehre und kann sie mir nicht leisten. 1898 Franken sind mir für Schuhe halt zu teuer.» Da er YB-Fan sei, fände er sie jedoch sehr cool. «Als Sammlerstück eignen sie sich super, da sie einzigartig sind», so Aaaron.