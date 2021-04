Alexei Nawalny erneut vor Gericht – «Ich bin nur noch ein schreckliches Skelett»

Er wurde in einem Berufungsverfahren vor Gericht per Video zugeschaltet.

Abgemagert und abgekämpft: Alexei Nawalny trat am Donnerstag das erste Mal nach seinem Hungerstreik wieder öffentlich in Erscheinung.

Alexei Nawalny trat am Donnerstag das erste Mal seit seinem Hungerstreik wieder öffentlich in Erscheinung. Bei einem Gerichtsprozess, in dem Nawalny Berufung gegen eine Verurteilung wegen Verleumdung einlegt, wurde Nawalny per Videoschalte zugeschaltet.

Auf den Bildern sieht Nawalny abgemagert und abgekämpft aus. Auch ist sein Kopf neu kahl geschoren. Nawalny selbst sagt, man habe ihn in ein Badehaus gebracht, damit er für den Prozess «anständig» aussehe, wie CNN berichtet. «Ich habe mich selbst betrachtet. Ich bin nur noch ein schreckliches Skelett», so Nawalny am Prozess. Er bringe nur noch 72 Kilogramm auf die Waage. «Das letzte Mal, das ich so wenig wog, war wahrscheinlich in der 7. Klasse.»