Die Mordfälle Zürich und Laupen

Am 15. Dezember 2010 wurde eine 56-jährige Psychoanalytikerin in ihrer Praxis im Zürcher Seefeld-Quartier tot aufgefunden. Auf den Tag genau fünf Jahre später wurde in der ehemaligen Käserei in Laupen BE ein Ehepaar getötet. Die Leichen der 64-jährigen Frau und ihres 74-jährigen Mannes wurden erst nach drei Tagen entdeckt. Im Zürcher wie im Berner Fall wurden die Opfer erstochen, in Laupen wurde zusätzlich mit stumpfer Gewalt auf sie eingewirkt.