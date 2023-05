«Hazel macht die Tore» – Thomas Spitzer über Rollenverteilung

In einem Artikel der «SonntagsZeitung» heisst es über Spitzer, er sei «der Sidekick seiner lustigen Frau». Böse Zungen würden zudem immer mal wieder behaupten, seine Beziehung mit Hazel diene dazu, sich selbst mehr in den Fokus zu rücken. Im Podcast «Hazel Thomas Hörerlebnis» hatte sich Spitzer einmal zu dem Thema geäussert. Er meinte, dass ihm die Vorwürfe egal seien, und man als Prominenter damit leben müsse, dass nicht jeder einen möge.

Thomas Spitzer gegen Luke Mockridge

Weniger gut kommt laut Bericht die Aktivistenrolle an, in die Spitzer seine Frau gedrängt haben soll. Gemeint ist damit das Engagement des Paares in der Causa Luke Mockridge. Der Artikel erinnert an den Auftritt der beiden am Deutschen Comedy-Preis 2021. Beide erschienen im schwarzen T-Shirt mit dem Aufdruck: «Konsequenzen für Comedian XY».