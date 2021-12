Yann Sommer fällt es nicht leicht - «Ich bin perplex, wie viel ich von der Entwicklung der Mädchen verpasse»

Am 16. Juni 2021 erblickte Nayla das Licht der Welt – in Abwesenheit ihres Vaters.

Daheim ist Yann Sommer ein Hausmann

Seit der Geburt von Nayla habe Sommer kaum Zeit für sich und seine Hobbys. Vor allem seine Passion, die Gitarre, bleibe vermehrt auf der Strecke: «Die Musik leidet. Ich spiele nun meist den Kids etwas vor. Für mich ist das eine gute Abwechslung zum Fussball-Trubel. Irgendwann werde ich schon wieder Gelegenheit haben, mehr Energie in die Musik zu stecken.» In wenigen Tagen feiert der Nati-Torwart seinen 33. Geburtstag und dazu hat er nur einen Wunsch: «Mehr Zeit daheim mit meiner Frau und den Kids. Zeit ist das, was mir am meisten fehlt.»