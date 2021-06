Positiv überrascht - St. Galler (36) schildert, wie er zu seinem Impfzertifikat gekommen ist

Als einer der ersten Personen überhaupt in der Schweiz hat ein 36-jähriger Informatiker aus der Stadt St. Gallen ein Impfzertifikat erhalten. Er sagt: «Ich bin froh, dass ich dieses Zertifikat schon bekommen habe. Sobald meine Partnerin auch eins hat, können wir beispielsweise ihre Eltern im Ausland wieder besuchen. Wir haben sie lange nicht mehr gesehen.» Doch zuerst müsse sie die zweite Impfdosis noch erhalten. Für das Leben in der Schweiz ist dem St. Galler das Impfzertifikat nicht so wichtig, er sieht es vor allem als Erleichterung für das Reisen und eben für Verwandtschaftsbesuche.

Mit wenigen Klicks zum Zertifikat

Der Informatiker kam durch seine Neugier zum Impfzertifikat. Er schildert: «Ich habe per Zufall am Montag gesehen, dass ich ein Zertifikat beantragen kann. Das habe ich dann gemacht. Es stand, man müsse sich bis Ende Juni gedulden.» In der Nacht auf Mittwoch hat der 36-Jährige ein Mail erhalten mit der Nachricht, sein Zertifikat sei bereit. Er habe dann die notwendige App herunter geladen und einen QR-Code im Mail mit der App gescannt. Und so kam er zu seinem Impfzertifikat, das aus einem QR-Code besteht und Informationen zu seiner Corona-Impfung. Ob eine Auslieferung der Zertifikate in Papierform möglich sein wird, ist aktuell noch offen.