Berühmte YB-Trainerin: «Ich bin Profi, ich stelle nach Schwanzlänge auf»

Wübbenhorst begann ihre Trainerlaufbahn 2010 noch während ihrer aktiven Bundesliga-Karriere in der Nachwuchsabteilung des Hamburger SV, anschliessend wechselte sie zum BV Cloppenburg, wo sie Trainerin der C- und B-Juniorinnen war. 2016 wurde sie dort Cheftrainerin in der 2. Frauen-Bundesliga. Im Sommer 2018 machte sie den Schritt in den Männerfussball und übernahm die 1. Mannschaft in der Oberliga Niedersachsen. Genau dort wurde sie berühmt. Auf die saloppe Frage eines Journalisten, ob sie eine Sirene auf dem Kopf tragen werde, damit ihre Spieler schnell eine Hose anziehen könnten, bevor sie in die Kabine komme, antwortete sie: «Ich bin Profi, ich stelle nach Schwanzlänge auf.» Die perfekte Antwort auf eine chauvinistische Frage.