Luca Hänni spricht über Kind mit Christina Luft

Darum gehts Luca Hänni (28) war zu Besuch im «SI.Talk» und gab preis, was er vor seiner grossen Hochzeit noch besorgen muss.

Zudem verrät er, ob er eine Familie mit Christina Luft (33) gründen möchte.

Das Paar steckt momentan mitten im Hausbau – privates Studio inklusive.

Multi-Talent Luca Hänni war zu Besuch im «SI.Talk». Dabei gab der Berner einen umfassenden Einblick in sein turbulentes Leben und sprach über …

… den Hausbau

Vergangenen Sommer kauften der 28-Jährige und seine Verlobte Christina Luft (33) ein Grundstück am Thunersee und bauen sich dort ihr eigenes Haus. Der gelernte Maurer gibt zu, dass er beim Bau die Experten machen lässt. Momentan steht jedoch ein Bagger im Garten, dem Luca nicht widerstehen konnte. «Die Arbeiter haben ihr Ding gemacht und ich habe nebenbei schnell 15 Minuten gebaggert. Wirklich was gebracht hat es aber nicht, es war mehr für mein Vergnügen», erzählt er lachend. In der Gestaltung des Hauses sind sich Luca und Christina ziemlich einig. «Sie ist unkompliziert. Ich habe aber schlaflose Nächte, weil ich beispielsweise bei der Auswahl der Türfallen überfordert bin», meint er. Wann das Haus fertig sein wird, kann Luca nicht sagen. Auf etwas freut er sich aber besonders: das private Studio im Keller.

… die Hochzeit

Seit über einem Jahr sind Luca und Christina bereits verlobt. Wann die beiden vor den Altar treten werden, ist geheim und auch sonst geben sie wenig Details über die bevorstehende Hochzeit preis. Wirklich bald findet das grosse Fest wohl nicht statt. Denn: «Ich brauche noch einen Ring», verrät Luca. Er geniesse es, verlobt zu sein. Am meisten freue er sich aber, wenn er Christina bald seine Frau nennen könne. «Ich bin da traditionell», gibt er zu. Zur Familienplanung hat Luca eine klare Vorstellung. «Ich möchte gerne eine Family, wenn alles klappt. Grundsätzlich bin ich ready dafür.» Momentan sei ein Kind aber noch nicht in Planung.

… seine Stalkerin

Schon länger wird der DSDS-Gewinner von einer Stalkerin verfolgt. Kürzlich äusserte er sich verzweifelt auf Instagram zu der Frau. «Es wurde einfach sehr mühsam und belastend», gibt Hänni zu. Die Frau wollte beim Bauamt herausfinden, wo sich sein Grundstück befinde. «Sie hat behauptet, dass sie meine Vollmacht habe, und Unterschriften gefälscht. Teils gaben die Leute darauf Antwort», erzählt er. Mit dem Statement auf Instagram wollte Luca die Leute über die Stalkerin Z. aufklären, sodass sie in Zukunft keine Informationen an sie weitergeben. «Wir haben der Person auch schon direkt gesagt, dass es uns stört. Es kommt aber nicht an. Sie ist wie in einer anderen Realität und meint, dass wir beste Freunde sind», so Luca. Trotzdem komme es für ihn nicht infrage, weniger von seinem Leben auf Social Media zu teilen. «Ich muss einfach weiterhin aufpassen und gewisse Themen wie die Hochzeit und das Haus sind tabu», meint er.

… seine Tour

Dieses Jahr geht der Sänger auf seine sechste Tour durch die Schweiz und Deutschland. Nach über zehn Jahren auf der Bühne ist Luca immer noch aufgeregt. «Ich habe Angst, dass keine Leute kommen werden.» Es sei ein grosses Privileg, dass er so treue Fans habe. Grundsätzlich nehme der Druck aber Jahr für Jahr ab. «Mit jeder Tour lernt man dazu und verbessert sich», so Hänni. Momentan steckt er noch mitten in den Band- und Tanzproben. Die erste Show geht Ende Oktober in Basel über die Bühne.

Zum Schluss des Interviews gibt Luca preis, auf welches seiner diversen Projekte er sich dieses Jahr am meisten freut: «Falls wir dieses Jahr heiraten, dann das. Aber ich freue mich auch, dass das Haus bald fertig ist.»