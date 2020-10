Comedian Hazel Brugger«Ich bin schwanger!»

Ist Comedian Hazel Brugger tatsächlich schwanger? Am Donnerstagmorgen überraschte sie mit Baby-Posts. Viele glauben zunächst nicht an die Echtheit der News. Kurz später folgt die Bestätigung ihres Managements.

Zu Beginn der Corona-Zwangspause im März bot sie ihre Dienste als Babysitterin an. Jetzt wird Hazel Brugger (26) selbst Mutter, wie die Schweizer Comedian via Social Media mitteilt. «Für alle, die dachten, 2020 sei ein komplett beschissenes Jahr – hier kommt eine gute Nachricht: Ich bin schwanger!», so Hazel am Donnerstagmorgen auf Facebook.