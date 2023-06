Nana’s Foodbike: Anita (46) verkauft Hot Dogs mit ihrem Foodbike

Hobby zum Beruf gemacht

Für Anita sei der Schritt in die Selbstständigkeit ein riesiger Meilenstein gewesen. Den Wunsch, andere Leute mit ihren eigenen Kreationen zu bekochen, habe sie schon seit zwanzig Jahren. «Ich habe gespürt, dass es nun an der Zeit ist», sagt sie. Obwohl sie heutzutage als Selbständige fast mehr arbeitet als vorher, bereut sie ihre Entscheidung auf keinen Fall. «Ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe», so die 46-Jährige. Das Hobby zum Beruf zu machen, sei sicherlich nicht für jeden etwas. Für sie sei es jedoch ein ganz anderes Arbeiten – es käme richtig von Herzen.

Mit ihrem Foodbike sieht man sie in Liechtenstein und der Ostschweiz. Mal am Strassenrand, mitten in der Stadt, an Events oder Caterings. Wo man sie genau findet, teilt sie jeweils auf ihren Social-Media-Kanälen. Besonders bekannt sei sie für ihre Hot Dogs mit diversen Toppings. Egal ob Vegetarier, Veganer oder Fleischliebhaber – es sei für jeden etwas dabei. Bei ihr gäbe es aber unter anderem auch Burrito, Käseknöpfli, Capuns oder Kaiserschmarrn.