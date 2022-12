Andrina Santoro: Ex-Bachelorette ist wieder vergeben

In ihrem Jahresrückblick, den sie am Donnerstag auf der Social-Media-Plattform postete, zeigt sich Andrina mit einem Mann. In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie er sie hochhebt, die beiden küssen sich. «Ja, ich bin vergeben», bestätigt die ehemalige Rosenkavalierin gegenüber 20 Minuten. Seit Mitte Dezember seien sie mittlerweile ein Paar, «wir haben uns aber davor ein paar Monate gedatet».

Das Gesicht des Mannes ist in dem Video nicht zu sehen. Dies sei mit Absicht so gewählt, verrät die Fitness-Influencerin weiter. «Meine früheren Beziehungen waren immer in der Öffentlichkeit und das macht es manchmal einfach nur unnötig kompliziert», erklärt sie. Daher wolle sie es in der neuen Beziehung anders machen.