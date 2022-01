Scheu und introvertiert: So baust du Selbstbewusstsein auf

«Ich bin eher scheu und habe Mühe damit, Raum einzunehmen. Ich mag es nicht, wenn es in Gesprächen um mich geht, und Leute mich zum Beispiel fragen, wie es bei der Arbeit läuft. Ich denke immer, das interessiert sie doch eh nicht. Und bei Smalltalk blockiere ich komplett. Was hilft?» – Rafael ( 25 )

Antwort von Life Coach Sandra Lutz:

Wie möchtest du wirken?

Mach dir doch mal Gedanken über deinen Zielzustand. Wie möchtest du gerne wirken? Was für Qualitäten hättest du gerne bei Gesprächen? Wenn du diese Fragen ganz ehrlich für dich beantworten kannst, kannst du dir in einem zweiten Schritt deine Möglichkeiten hin zu deinem Ziel überlegen und dir eine dementsprechende Strategie zurechtlegen.

Als Tochter einer Japanerin und eines Schweizers ist Sandra Lutz früh mit verschiedenen Kulturen in Berührung gekommen. ​Als professionelle Balletttänzerin hat sie die ganze Welt bereist, bevor sie sich in Zürich als zertifizierter Life- und Leadership-Coach mit eigener Praxis niederliess.

Sieh die Vorteile deines Charakters

Scheu oder introvertiert zu sein, hat viele Vorteile. Introvertierte Menschen haben viele Qualitäten, über die sie sich oft nicht bewusst sind. Überleg dir doch mal, was für spezifische Qualitäten dich ausmachen. Möchtest du an Charisma und Selbstbewusstsein gewinnen und an deiner Auftrittskompetenz arbeiten, kann es zudem helfen, dir Gedanken über dein Ziel zu machen. Denn ohne Ziel ist es so, als würden wir im Ozean schwimmen und nicht wissen, wohin wir genau wollen – dabei verlieren wir viel Energie und Zeit.