Kraftwerke im Visier: «Energie-Ingenieure beraten das russische Militär bei den Angriffen»

Die gezielten Angriffe Russlands auf das Energienetz der Ukraine bereiten Sakharuk schlaflose Nächte (im Bild: Ein Wärmekraftwerk brennt am 11. September in Charkiw).

«Stellen Sie sich das bei Minustemperaturen vor»: Dmitry Sakharuk (42) in seinem neuen Büro in Kiew.

Er fürchtet einen Komplettzusammenbruch des Energiesektors. Eine darauf folgende Massenmigration nach Europa sei das, was Waldimir Putin wolle.

20 Minuten traf den geschäftsführenden Direktor eines der grössten Energieproduzenten zum Gespräch in Kiew.

Russland greift gezielt und anhaltend das Energienetz der Ukraine an.

«Ja, das war unser geschäftsführender Direktor», bestätigt die Assistentin. Dmitry Sakharuk (42) war in seinem dunklen Hoody, mit Dreitagebart und Ringen unter den Augen kaum zu erkennen, als er kurz vor dem Interviewtermin vorbeihuschte. Auf der Website von DTEK, einem der grössten Energieunternehmen des Landes, präsentierte er sich noch in Anzug, glattrasiert und energetisch.

«Wissen Sie», sagt die Assistentin in Wollpullover und Jeans, «vor dem Krieg sass ich noch in High Heels und Rock hier im Büro. Aber der Businesslook taugt nichts, wenn man immer wieder in die Schutzräume fliehen muss, wo es kalt ist.»