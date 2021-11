Ask me Anything - «Ich bin Single und muss mich deshalb dauernd rechtfertigen»

Max’ Frage an die Community:

«Ich bin Single und bin mit dieser Situation eigentlich ganz zufrieden. Ich suche nicht aktiv, aber wenn es passieren sollte, wäre es auch okay. Aber momentan geniesse ich es, Single zu sein. Doch so richtig verstehen will mein Umfeld das nicht. Immer wieder kommen dumme Fragen wie: Wann ist es endlich so weit? Du wirst auch nicht jünger! Oder: Willst du denn keine Familie? Ich kann es einfach nicht mehr hören! Akzeptiert doch einfach, dass man auch als Single glücklich sein kann! Geht es euch genauso oder ist es nur mein Umfeld?»