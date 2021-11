Singles’ Day – «Ich bin Single und versinke im Selbstmitleid»

1 / 8 Sarah* (30) ist Single, möchte aber eine Beziehung. So richtig klappen will das aber nicht : « Ich kurble meine Ansprüche immer weiter herunter .» Privat Martin (30) aus St. Gallen ist seit drei Jahren Single und geniesst sein Leben in vollen Zügen: « Ich würde mich als Langzeitsingle beschreiben und bin vollkommen zufrieden damit. » Privat Lea* (29) ist schon seit Jahren ein glücklicher Single: «E s hat mir an nichts gefehlt, ich war sehr glücklich alleine und bin es noch immer. » Privat

Darum gehts Am 11.11. ist der Singles’ Day. Nebst dem Schnäppchenfieber werden an diesem Tag auch Alleinstehende gefeiert.

Laut dem Bundesamt für Statistik sind 24,4 Prozent der 18 bis 80 Jährigen S ingle.

Auch in der 20-Minuten-Community sind einige S ingle – nicht alle sind glücklich damit. Vier Leser*innen erzählen von ihrem Gefühlsleben.

Egal ob glücklicher oder unglücklicher Single: Das Selbstwertgefühl ist wichtig, sagt ein Experte.

Während einige am 11. November den Singles’ Day feiern, zelebrieren andere seit Jahren ihr Singledasein – und sind glücklich damit. Andere verzweifeln schier. Das Bundesamt für Statistik rechnet mit 24,4 Prozent Singles in der Schweiz – mit vier von ihnen haben wir geredet: Vermissen sie eine Beziehung? Oder finden sie es g ut, so wie es ist ? Ein Therapeut gibt zudem Tipps, wie man auch als Single glücklich sein kann – oder es bleibt (Interview unten).

Martin (30): «Geniessen kann ich auch alleine»

Der 30-jährige Martin ist glücklich, schliesst aber nichts aus: « Ich bleibe offen, denn das Schicksal wird schon zuschlagen, wenn es soweit ist. Oder eben nicht. » Privat

Martin aus St. Gallen ist seit drei Jahren Single und geniesst sein Leben in vollen Zügen: « Ich würde mich als Langzeitsingle beschreiben und bin vollkommen zufrieden damit. Ich komme auch alleine gut klar – dazu brauche ich keine angeblich «« bessere » Hälft e». S chliesslich kann ich alles ganz gut alleine geniessen. Ich hätte zwar nichts gegen eine Beziehung, aber ich will auch nichts erzwingen. Ich bleibe offen, denn das Schicksal wird schon zuschlagen, wenn es soweit ist. Oder eben nicht. »

Lea* (29): «Als Single fehlt es mir an nichts»

Lea* (29) ist single und glücklich: «I ch habe nichts dafür getan, einen Partner zu finden – wozu auch? So wie es jetzt ist, ist alles gut. » Privat

Auch die Solothurnerin Lea* zählt sich selbst zu den glücklichen Singles: « Ich bin seit fast acht Jahren S ingle und grundsätzlich glücklich damit. Nach der letzten Beziehung brauchte ich erstmal Zeit für mich und etwas Abstand. Irgendwann verflog die Zeit und schnell waren die Jahre vergangen. In der Zeit hat es mir an nichts gefehlt, ich war sehr glücklich alleine und bin es noch immer. In dieser Zeit habe ich nichts dafür getan, einen Partner zu finden – wozu auch? So wie es jetzt ist, ist alles gut. »

Sarah* (30): «Ich kurble meine Ansprüche immer weiter herunter»

Die 30-jährige Sarah* versinkt laut eigener Aussage im Selbstmitleid: «Ich kann mich nicht einmal mehr für meine Freundinnen freuen, wenn sie sich verloben oder s chwanger werden. » Privat

Dass es auch anders geht, zeigt Sarah* aus Luzern: « Ich bin schon seit sieben Jahren Single und wünsche mir nichts sehnlicher als einen Partner, doch es will einfach nicht klappen. Die Gründe dafür suche ich schon lange. Liegt es an mir? Bin ich nicht hübsch genug? Oder bin ich zu schüchtern? Ich weiss nicht mehr weiter, habe schon viel Geld für Dating-Apps ausgegeben und immer wieder ist da die Hoffnung, dass sich bald was ändert, aber es passiert nichts.

Selbst meine Ansprüche schr au be ich immer weiter herunter. Wenn es so weitergeht, ist meine einzige Anforderung bald: Er muss männlich sein. Ich bin schon so weit, dass ich meinen Freundinnen vorwerfe, dass sie mich noch nicht verkuppelt haben. Ich versinke in Selbstmitleid und kann mich nicht einmal mehr für meine Freundinnen freuen, wenn sie sich verloben oder s chwanger werden. Bei allen in meinem Umfeld scheint das Leben voranzugehen und bei mir steht alles still. »

Frederic* (28): «Ich lande immer wieder in der Friendzone»

Frederic* (28) möchte unbedingt eine Frau an seiner Seite haben: « Langsam habe ich die Hoffnung auf eine glückliche Beziehung aufgegeben. Vielleicht ist es einfach nicht für mich geplant? Ich weiss es wirklich nicht… »

Ähnlich sieht es der Aargauer Frederic*: « Ich bin seit knapp einem Jahr Single. Davor hatte ich die ein oder andere Beziehung, aber nichts wirklich langfristiges. Ich bin einfach ratlos und weiss nicht wirklich, wie ich etwas ändern kann. Ich bin bald 30 und eigentlich wollte ich schon längst meine eigene Familie haben. Davon bin ich sehr weit entfernt.

Ich sehe, dass meine Freunde langjährige Beziehungen haben und es immer ernster wird und ich hätte gerne das gleiche, aber es klappt nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich immer in der Friendzone lande und die Frauen mich als Kumpel abstempeln – ich hasse das Gefühl so sehr! Langsam habe ich die Hoffnung auf eine glückliche Beziehung aufgegeben. Vielleicht ist es einfach nicht für mich geplant? Ich weiss es wirklich nicht… »

*Namen geändert

«Nicht alle brauchen eine Beziehung» Paartherapeut Jan Euskirchen. Privat Herr Euskirchen, wieso sind einige Singles glücklich, während andere wiederum verzweifeln? Einige wurden wohl in der Vergangenheit sehr enttäuscht durch Treuebruch, Vertrauensbruch oder Unehrlichkeit, deshalb sind sie als Single glücklicher. Oder sie sind zufrieden im Job, ihrem sozialen Netzwerk, Freunden und Familie und vermissen gar keine Beziehung. Wer aber kein Selbstwert hat, wird als Single eher unzufrieden. Oft haben diese Personen zudem wenige soziale Kontakte und können sich selbst nicht lieben. Das macht einsam und darum ist das Alleinsein für sie besonders schlimm. Können Langzeitsingles wie Martin und Lea dauerhaft glücklich bleiben? Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er braucht die sozialen Kontakte, um glücklich zu sein. Nicht alle aber brauchen eine Beziehung. Es gibt Menschen, die als Single sehr glücklich sind und sie strahlen dies auch aus. Andere wiederum können das überhaupt nicht und sind unglücklich über ihr Singledasein - es gibt da keine definitive Antwort. Bei manchen will einfach keine Beziehung klappen und sie wissen nicht, warum. Was kann man tun? Eine schwierige Situation. Man könnte zum Beispiel das Date im Nachhinein fragen, woran es liegen könnte. Wieso geraten gewisse Singles, wie Frederic, immer wieder in die Friendzone? Was kann man dagegen tun? Man sollte dem Gegenüber ganz klare Signale senden und vor allem lernen, richtig zu flirten. Dafür gibt es Life-Coachings, Bücher oder aber auch Videos. Viele nehmen ihre eigene Körpersprache gar nicht selbst wahr, aber das Gegenüber schon - das zu erkennen und zu verbessern, ist hier die Aufgabe. Sind Dating-Apps sinnvoll? Ja, denn es gibt keinen « perfekten » Ort, sich zu verlieben. Ein Langzeitsingle, der sich verlieben will, sollte alle Optionen nutzen, so hat er oder sie definitiv mehr Erfolgspotential. Frederic will bald eine Familie gründen – ist aber Single. Wie kann er mit diesem Druck umgehen? Er sollte sich ausschliesslich darauf konzentrieren, eine Partnerin zu finden, die auch eine Familie gründen will. Bei den Online-Plattformen kann man das schon vorab erfragen. Lernt man die Person aber offline kennen, sollte man das Thema erst nach ein paar Dates ansprechen, wenn klar ist, dass man mit dieser Person eine Beziehung haben will.

Hol dir den OneLove-Push! Du willst keinen Comic von Yehuda Devir mehr verpassen, willst wissen, welche Bettgeschichten Ella, Bruce und Lars diese Woche erzählen, und interessierst dich für Facts und Trends rund um Beziehung, Sex und Dating? Kannst du von aussergewöhnlichen Liebesgeschichten und ungewöhnlichen Schicksalen nicht genug bekommen? Dann hole dir den OneLove-Push, um keine wichtige Story mehr zu verpassen.So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «OneLove» an – schon läufts.