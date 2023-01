Granit Xhaka über Arsenal-Höhenflug: «Ich bin so fit wie noch nie»

Auf der Bühne geriet der Nati-Captain in seinem Anzug etwas ins Schwitzen.

Am Montag wurde er zum Schweizer Fussballer des Jahres gekürt.

Granit Xhaka steht mit Arsenal an der Spitze der Premier League.

Granit Xhaka ist an der Swiss Football Night zum «Schweizer Fussballer des Jahres» gewählt worden.

Ich habe mich heute so gut angezogen, dass es dann auf der Bühne doch etwas gar warm wurde. Das habe ich ein wenig unterschätzt. (lacht)

Was bedeutet Ihnen die Auszeichnung «Fussballer des Jahres»?

Noch am Sonntag standen Sie mit Arsenal beim spektakulären 3:2 gegen Manchester United auf dem Platz. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an das Spiel zurückdenken?