Noah Cyrus blickt mit «Mr. Percocet» auf ihre mentalen Probleme zurück

Am Tag darauf erhielt sie Schützenhilfe von ihrer berühmten Schwester. Miley teilte das Video zur Single mit dem Kommentar: «Ich liebe den Song fast so sehr wie dich.»

Zum Releasetag am 8. April kündigte Noah Cyrus ihr Debütalbum «The Hardest Part» für den 15. Juli an.

«Super schöner Vibe»

Musik veröffentlicht die heute 22-Jährige bereits seit 2016. Talent wurde ihr schon damals attestiert, doch die Karriere liess auf sich warten. 2020 folgte die EP «The End Of Everything», 2021 schliesslich eine Grammy-Nominierung als «Best New Artist».

Die neuen Songs knüpfen dort an: «Noah Cyrus bringt einen super schönen Vibe», meint 20-Minuten-Radio-Moderator Freezy, als er «Mr. Percocet» in der «Supreme Show» vorstellt. Ende April gab die Newcomerin eine Probe ihres Country-Pops im US-Fernsehen bei «Jimmy Kimmel Live». Am 9. August startet die Europa-Tour in Helsinki, im Herbst folgen die USA.