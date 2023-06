Bushido und Anna-Maria Ferchichi werden zum neunten Mal Eltern

1 / 7 Anna-Maria Ferchichi und Bushido leben ein Grossfamilienleben in Dubai. Instagram/anna_maria_ferchichi Erst im Februar 2022 erblickten die Drillingsmädchen Leonora, Naima und Amaya das Licht der Welt. Instagram/bush1do Nun folgt ihr achtes gemeinsames Kind. Für die 41-Jährige ist es sogar das neunte. Screenshot Amazon

Darum gehts Bushido (44) und Anna-Maria Ferchichi erwarten erneut Nachwuchs.

Das gab das Paar über seine Social-Media-Kanäle bekannt.

Es ist ihr achtes gemeinsames Kind. Für die 41-Jährige ist es sogar das neunte.

Bushido (44) schwebt erneut im Papi-Glück. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi erwartet er sein achtes Kind. Für die 41-Jährige ist es sogar das neunte, da sie einen Sohn aus einer früheren Beziehung hat. Die frohe Botschaft verkündete der Rapper mit einem Story-Post. Darauf ist ein positiver Schwangerschaftstest zu sehen. Dazu schreibt er: «Ich bin so sprachlos und so gesegnet. Wenn man denkt, das Leben kann nicht besser werden und bekommt so eine Nachricht.»

Nachdem eine gute Freundin zufällig über Schwangerschaftssymptome geklagt habe, sei auch der Influencerin in den Sinn gekommen, dass ihre Periode längst überfällig sei. Zunächst machte sie den Stress dafür verantwortlich, doch die Ungewissheit habe sie zu einem Test bewogen, schildert Anna-Maria in ihrer Instagram-Story. «Es ist alles noch sehr früh und ich weiss, da kann alles noch passieren», meint sie und betont: «Ich bin ganz okay damit, habe acht gesunde Kinder und nehme das nun, wie es kommt.»

Mit diesem Bild verkündete Rapper Bushido die Schwangerschafts-News. Instagram/bush1do

Bushido und Anna-Maria waren sich über Baby Nummer neun uneinig

Bereits vor wenigen Monaten kündigte die Schwester von Sängerin Sarah Connor (43) in der Doku «Bushido – Reset» auf RTL+ Baby Nummer neun indirekt an. «Nicht jetzt, aber in zwei Jahren», meinte sie bestimmt. Ganz zur Überraschung ihres Mannes Bushido: «Noch ein Kind?», fragte er verdutzt. «Ja, ich denke, das wars noch nicht», erwidert Anna-Maria. Doch dem Rapper schien damals nicht der Sinn nach weiterem Nachwuchs zu stehen: «Nein, es reicht jetzt auch mal», wandte er lachend ab.

Dass Anna-Maria nach den Geburten von Sohn Montry (20), Tochter Aaliyah (10), den Zwillingen Djibrail und Laila (9), Sohn Issa (7) und den Drillingsmädchen Leonora, Naima und Amaya (1) tatsächlich an ein weiteres Kind denkt, ist erstaunlich. Denn noch im Dezember letzten Jahres antwortete Anna-Maria Ferchichi abgeneigt «oh, bitte nicht», als ein Fan sie fragte, ob sie noch mehr Kinder wollten. Verständlich, denn zu diesem Zeitpunkt lag ihre Drillingsgeburt nur wenige Wochen zurück. Darüber hinaus war ihre Schwangerschaft von zahlreichen Komplikationen begleitet.

In den ersten Wochen hatte die Influencerin Sturzblutungen und musste später lange um das Leben eines ihrer Mädchen bangen. An diese Komplikationen scheint sich die Multi-Mama dann doch noch erinnert zu haben: «Ich weiss nicht, was mich bei dieser Aussage geritten hat. Nein, in diesem Leben gibt es keine Kinder mehr von mir. Ich freue mich dann aufs Oma-Werden», sagt sie später in einer Insta-Story. Doch die Grossfamilienfreuden scheinen all das überwunden zu haben. Wann das Baby erwartet wird, lassen die beiden derzeit noch offen.



Könntest du dir vorstellen, neun Kinder zu haben? Ja, das wäre mega toll! Hab ich schon. Bin mir nicht sicher. Nein, das wäre mir viel zu viel.

Anna-Maria und Anis Ferchichi, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heisst, lernten sich im Jahr 2011 kennen. Wie sie in der Amazon-Doku «Unzensiert – Bushido’s Wahrheit» erzählte, war es um den Rapper sofort geschehen, während die damals 29-Jährige die Begegnung nur als «heisse Affäre» betrachtete. Doch auch sie konnte sich nicht lange etwas vormachen und im Mai 2012 läuteten schliesslich die Hochzeitsglocken.