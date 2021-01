Daniel Renggli , Eventbranche: «Es ist brutal. Unser Familienunternehmen kann seit März 2020 nicht mehr arbeiten und alle unsere Geldreserven sind aufgebraucht. Inzwischen mussten wir 90 Prozent der Belegschaft entlassen. Vom Bund haben wir noch kein Geld bekommen. Jetzt sind wir so verschuldet, dass wir nicht einmal mehr einen Konkurs anmelden können. Ich bin verzweifelt.»

Am Montag beginnt in der Schweiz der zweite Lockdown. Für viele kleine Unternehmer in der Schweiz ist das ein Schock. Sie wissen nicht, wie ihre Firma überleben soll – andere haben sich bereits entschlossen, aufzugeben.