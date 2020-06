Gempen SO

«Ich bin sofort wieder zurückgefahren, aber die Kette war weg»

Vergangenen Montag hat S. F.* (43) auf dem Gempen SO versehentlich seine Halskette liegen gelassen und sie nicht mehr wiedergefunden. Auf Facebook bittet er den Finder dringlichst, sich bei ihm zu melden. Innerhalb kurzer Zeit wurde der Beitrag bereits Hunderte Male geteilt.

« Bitte teilt diesen Beitrag » , hat S.F.* a us Ettingen a m vergangenen Montag auf Facebook aufgerufen. Am 1. Juni hat er seine Halskette auf dem Gempen liegen gelassen und sie nicht mehr wiedergefunden. Nicht einmal zwei Wochen später, am Donnerstag, wurde sein Beitrag schon knapp 1800 - mal geteilt. F . ist gerührt: « Ich habe etwa um die 200 Freunde auf Facebook, ich hätte nie gedacht, dass der Beitrag so oft geteilt wird. » Man müsse sich nur mal vorstellen , wie viele Freunde der Teiler dann wiederum seinen Aufruf gesehen hätten. « Das ist der Wahnsinn und sauschön » , findet der 43-Jährige.