30 Zentimeter: Erin Honeycutt hat den längsten Damenbart weltweit

«Ich habe irgendwie das Gefühl, in einer Art komischem Männer-Club zu sein. Jeder Typ, der mir entgegenkommt, nickt mir anerkennend zu», sagt Erin Honeycutt in einem Video der «Guinness World Records». Die 38-Jährige leidet an einer Hormonstörung namens polyzystisches Ovarialsyndrom – ihr Körper produziert zu viele männliche Hormone (Androgene). In Folge dieser wachsen ihr Haare im Gesicht, seit sie 13 Jahre alt ist– weitere Symptome sind Fettleibigkeit und eine unregelmässige oder ausbleibende Periode.