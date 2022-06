Unfall in Bernhardzell: «Ich bin tief betroffen und bete, dass die jungen Männer überleben»

In Bernhardzell ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem schweren Autounfall gekommen. Zwei Männer wurden lebensgefährlich verletzt. Anwohner sind tief betroffen.

Die fünf Männer im Auto im Alter zwischen 20 und 23 Jahren wurden schwer bis lebensgefährlich verletzt. Video: BRK News

Darum gehts

Bei einem Unfall in der Nacht auf Sonntag wurden fünf Männer im Alter zwischen 20 und 23 Jahren schwer verletzt, zwei sind in Lebensgefahr. Unter den lebensbedrohlich verletzten Personen soll laut der Kantonspolizei St. Gallen auch der mutmassliche Lenker des Fahrzeugs, ein 21-jähriger Schweizer, sein. Gemäss ersten Erkenntnissen verlor der Lenker nach der Leebrücke in Bernhardzell aus zurzeit unbekannten Gründen die Kontrolle über das Auto. In der Folge kam es von der Strasse ab, prallte in zwei parkierte Ausstellungsautos und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. «Ich erhielt kurz nach drei Uhr einen Anruf und fuhr sofort zum Unfallort», sagt Ajdari Adnan (48), Besitzer der betroffenen Autohandelsfirma Swiss Auto Click GmbH, zu 20 Minuten.

Die Szene vor Ort sei nicht schön gewesen, so Adnan. Laut der Kantonspolizei St. Gallen mussten die Verletzten von den Rettungskräften geborgen und anschliessend von der Rega und der Rettung ins Spital gebracht werden. Bei dem Unfall ist ein Sachschaden von mehreren 10’000 Franken entstanden. «Dass meine Fahrzeuge beschädigt wurden, ist im Moment zweitrangig. Ich bin tief betroffen und bete, dass die jungen Männer überleben. So ein schrecklicher Unfall bleibt für immer in meinem Herzen», sagt Adnan.

«Meine Frau und ich wurden durch Sirenen geweckt»

Branko Rastegorac wohnt direkt am Unfallort. Gegenüber 20 Minuten erzählt er: «Meine Frau und ich wurden durch Sirenen geweckt. Ich ging dann runter und habe gesehen, wie Verletze aus dem Auto herausgeschnitten werden mussten. Es war ein schrecklicher Anblick.» Laut Rastegorac ist es nicht das erste Mal, dass sich an der St. Gallerstrasse ein Unfall ereignet. «Alleine in den letzten sieben Jahren kam es zu mehreren Unfällen.» Anwohnende hätten sich bereits für eine 50er-Zone eingesetzt. Doch bisher ohne Erfolg, wie Rastegorac sagt. «Zurzeit darf man 70 km/h fahren. Es wird aber regelmässig zu schnell gefahren. Das ist sehr gefährlich.»

Laut der Kantonspolizei St. Gallen ist die genaue Unfallursache noch unklar und wird untersucht. Wie es in einer Mitteilung heisst, sind durch die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen verschiedene Fachspezialisten der Kantonspolizei mit Spurenauswertungen und Ermittlungen beauftragt worden.